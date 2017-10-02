В Кыштыме таксист нарвался на штраф из-за маленького пассажира

Автор: КР от Сегодня, 12:16 Категория: ГИБДД информирует

Сегодня сотрудники ДПС провели массовую проверку водителей по соблюдению правил перевозки детей. В утренние часы экипажи дежурили у начальной школы – детского сада № 14 на улице Пролетарской и у детского сада № 20 на улице Красной Звезды.

Из 70 автомобилистов нарушителями оказались четверо. Так, дедушка привёз свою внучку в 20-й детсад, и девочка сидела на заднем сиденье не пристёгнутой.

Ещё трое провинившихся попались в поле зрения дорожных полицейских на улице Пролетарской. В одном случае ребёнок сидел в автокресле на переднем сиденье, но был не пристёгнут, в другом – тоже рядом с водителем, но без автокресла и даже без ремня безопасности.

Инспекторы ГИБДД составили протокол и на водителя такси, который подвёз к школе-детсаду мать с ребёнком. Специального удерживающего устройства в машине не оказалось.

Каждый из четырёх водителей был привлечён к административной ответственности. Всем им грозят штрафы в три тысячи рублей.