Жительница Кыштыма врезалась на автомобиле в газопровод

Автор: КР от Вчера, 12:20 Категория: ГИБДД информирует

Это произошло вчера в четыре утра. Женщина 1962 года рождения ехала на своей «Тойоте Королла» по улице Челюскинцев. В районе зоомагазина она не справилась с управлением и врезалась в газопровод, повредив всю переднюю часть иномарки, крышу и двери.

– От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения она отказалась, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – За это её ждёт штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами от полутора до двух лет.

Сотрудники ДПС отправили автомобиль нарушительницы на штрафстоянку. Однако спустя несколько часов открылись новые факты.

В дежурную часть кыштымской полиции обратился мужчина. Он сообщил, что его сосед видел, как автоледи на той же самой «японке», выезжая с парковки у дома № 99 на улице Красной Звезды, въехала в его «Ситроен Берлинго». От удара остались царапины на левой двери и крыле.

При даче объяснений по поводу происшествия на улице Челюскинцев женщина ничего не рассказала полицейским об инциденте на парковке. Однако когда те позже спросили её об этом, она ответила, что не помнит самого момента удара, но не отрицает, что совершила его. По данному факту ведётся административное расследование.

Если полицейские докажут, что женщина умышленно оставила место ДТП, ей грозит лишение водительских прав до полутора лет или арест до пятнадцати суток.