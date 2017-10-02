В Кыштыме иностранец шутя сбил старушку, причинив ей тяжкий вред

Автор: КР от Сегодня, 10:21 Категория: ГИБДД информирует

Это произошло около месяца назад, однако сотрудникам ГИБДД о происшествии стало известно только на днях. Иностранец 1984 года рождения ехал на «Рено» по улице Карла Либкнехта. В районе рынка «Арбат», известного больше как «Китайский», он увидел знакомую, которая шла со своей пожилой матерью.

Мужчина задумал подшутить над приятельницей и сделал вид, что хочет её задавить. Вовремя нажать на тормоза он не успел и сбил 80-летнюю старушку. После этого он уговорил её дочь не вызывать сотрудников ДПС и пообещал чуть позже хорошо заплатить.

Однако на самом деле передал ей только полторы тысячи рублей. А в это время пострадавшей становилось всё хуже и хуже. Тогда-то женщина и решила обратиться в отдел ГИБДД.

Проведённая после этого официальная судмедэкспертиза показала, что здоровью её родительницы был нанесён тяжкий вред. Все собранные материалы дорожные полицейские передали в следственный отдел полиции.

– За оставление места ДТП иностранного гражданина уже арестовали, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Также оказалось, что у него просрочена временная регистрация. Эти сведения были переданы в миграционную службу.

Известно, что этот автомобилист уже четыре раза нарушал Правила дорожного движения, в том числе не уступил дорогу пешеходу.