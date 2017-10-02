Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме иностранец шутя сбил старушку, причинив ей тяжкий вред

В Кыштыме иностранец шутя сбил старушку, причинив ей тяжкий вред

Автор: КР от Сегодня, 10:21 Категория: ГИБДД информирует

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Это произошло около месяца назад, однако сотрудникам ГИБДД о происшествии стало известно только на днях. Иностранец 1984 года рождения ехал на «Рено» по улице Карла Либкнехта. В районе рынка «Арбат», известного больше как «Китайский», он увидел знакомую, которая шла со своей пожилой матерью.

 

Мужчина задумал подшутить над приятельницей и сделал вид, что хочет её задавить. Вовремя нажать на тормоза он не успел и сбил 80-летнюю старушку. После этого он уговорил её дочь не вызывать сотрудников ДПС и пообещал чуть позже хорошо заплатить.

 

Однако на самом деле передал ей только полторы тысячи рублей. А в это время пострадавшей становилось всё хуже и хуже. Тогда-то женщина и решила обратиться в отдел ГИБДД.

 

Проведённая после этого официальная судмедэкспертиза показала, что здоровью её родительницы был нанесён тяжкий вред. Все собранные материалы дорожные полицейские передали в следственный отдел полиции.

 

– За оставление места ДТП иностранного гражданина уже арестовали, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Также оказалось, что у него просрочена временная регистрация. Эти сведения были переданы в миграционную службу.   

 

Известно, что этот автомобилист уже четыре раза нарушал Правила дорожного движения, в том числе не уступил дорогу пешеходу.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter