В Кыштыме мужчина попал в ДТП, после чего тут же вернул авто бывшему владельцу

Автор: КР от Сегодня, 09:58 Категория: ГИБДД информирует

Сотрудники ГИБДД задержали молодого человека 1993 года рождения, который 20 августа, находясь за рулём «восьмёрки», снёс три пешеходные ограждения на перекрёстке улиц Республики и Пушкина. С места ДТП скрылся.

Женщина, ставшая очевидицей этого происшествия, сообщила прибывшим на место дорожным полицейским, что водитель вёл себя неадекватно. Она же назвала им марку и госномер автомобиля.

Оказалось, что владельцем этой машины на момент совершения происшествия является не этот молодой человек, а 62-летний житель нашего города. Дело в том, что пенсионер продал свою «восьмёрку» новому владельцу, коим и стал совершивший ДТП. Но оформить автомобиль на себя он ещё не успел. После аварии молодой человек предложил повреждённый автомобиль его бывшему хозяину. Цена была настолько привлекательна, что тот согласился.

О том, что автомобилем управлял именно 24-летний водитель, подтвердил его друг, находившийся в автомобиле во время ДТП. Однако сразу наказать его полицейские не смогли – тот долгое время был в Новогорном. Сейчас он арестован на 12 суток за оставление места дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, у нарушителя нет и никогда не было водительских прав. За езду без этого документа ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а за повреждение ограды – еще от 5 до 10 тысяч.