В Кыштыме водительские права с первой попытки получает лишь шестая часть всех экзаменующихся

Автор: КР от Вчера, 12:34 Категория: ГИБДД информирует

За девять месяцев этого года в нашем городе экзамен на водительское удостоверение попытался сдать 4191 человек. Первый этап испытаний, на котором проверяются знания Правил дорожного движения, успешно прошла лишь четверть из них. К экзамену на автодроме было допущено 906 кандидатов в водители.

Однако 129 из них провалили его. В итоге из 777 экзаменующихся вождение в городе сдали только 678, после чего они и стали обладателями заветного розового документа.

Как сказал сайту «КР» старший госинспектор регистрационно-экзаменационного отделения отдела ГИБДД кыштымской полиции Сергей Швейкин, по-прежнему, большинство людей учатся водить легковые автомобили. Удостоверения категории «В» в этом году пробовали получить 3514 человек.

На втором месте по популярности – грузовой автомобиль. Им мечтали управлять 299 водителей. Ещё 129 человек сдавали экзамен на получение права управления грузовиком с прицепом, 128 – автобусом. Навыки вождения обычного мотоцикла демонстрировал полицейским 71 человек, а «лёгкого» мотоцикла с объёмом двигателя не больше 125 кубических сантиметров – 39 человек.

С конца прошлой недели вступили в силу изменения, касающиеся деятельности ГИБДД. Теперь госпошлину за водительское удостоверение необходимо оплачивать ещё до сдачи теоретического экзамена. Она не сгорит, даже если человек не сдаст экзамен с первого раза. Но если после нескольких неудачных попыток он раздумает проходить испытания, пошлину ему не вернут.