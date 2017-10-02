В Кыштыме дружеская компания потеряла машину и друга

Автор: КР от Вчера, 10:05 Категория: ГИБДД информирует

Это произошло вчера в садоводческом товариществе «Анбаш», где в одном из домиков отдыхала небольшая компания. Один из приятелей приехал на своём тёмно-зелёном ВАЗ-21120 с госномером В745КР 174. И если в полдень его железный конь ещё стоял на месте, то спустя час куда-то исчез.

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, вместе с автомобилем пропал и один из отдыхающих. Уехал ли он на этой машине, или вызвал такси – это сейчас проверяют сотрудники полиции.

Все, кто владеет какой-либо информацией о данном автомобиле, могут сообщить её по телефонам 02, 8 (35151) 4-46-31, 8 (35151) 4-46-42.