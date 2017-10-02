В Кыштыме дорожные полицейские зафиксировали пятки подростка-рецидивиста

Автор: КР от Вчера, 11:47 Категория: ГИБДД информирует

В минувшую субботу вечером сотрудники ДПС заметили подозрительную «десятку» – за рулём автомобиля находился несовершеннолетний водитель.

Поняв, что скрыться не получится, он припарковался у детской поликлиники на улице Освобождения Урала и юркнул на заднее сиденье. Его промелькнувшие пятки попали в объектив видеорегистратора сотрудников ГИБДД.

Его пассажирка так и осталась на переднем сиденье. Полицейским 17-летний первокурсник местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа заявил, что за рулём был не он. И даже видеозапись его в этом не переубедила. Подписывать протокол он отказался.

Зато с этим документом ознакомилась мать нарушителя, которую вызвали в отдел ГИБДД. В отношении её сына возбудили административное дело за езду без водительского удостоверения – это уже третье его подобное нарушение.

Но если в прошлом и позапрошлом годах за этонесли ответственность родители, то теперь, по достижении 16-летнего возраста, он отвечает за свои проступки сам. Ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Впервые этот нарушитель попался в поле зрения сотрудников ГИБДД в девятилетнем возрасте, когда перешёл дорогу в неположенном месте. Всего на него составлено пять таких протоколов.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, с начала года на территории Кыштыма задержано 25 несовершеннолетних водителей, управлявших транспортными средствами без водительских удостоверений. Все они оказались старше 16 лет, поэтому каждого привлекли к административной ответственности.