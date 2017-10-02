Житель Кыштыма выявил нарушителя дорожного движения

Автор: КР от Сегодня, 16:29 Категория: ГИБДД информирует

Местный автомобилист принёс в отдел ГИБДД видеозапись со своего регистратора. Ещё 26 сентября он ехал по улице Садовой. В районе третьей школы притормозил у пешеходного перехода, чтобы пропустить идущего по нему ребёнка.

В тот же самый момент следующий за ним водитель «девятки» пошёл на обгон, едва не сбив юного пешехода. Автор видео решил, что нарушитель должен был наказан, и отнёс видео дорожным полицейским.

– Камера чётко запечатлела госномер автомобиля ВАЗ-21093, и мои коллеги быстро нашли того, кто был за рулём, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Им оказался житель Озёрска 1959 года рождения.

Такое поведение на дороге он объяснил плохим настроением из-за семейных передряг. Однако это не спасло гонщика от наказания. За то, что он не пропустил пешехода, ему уже выписали штраф в три тысячи рублей.

Кроме того, озерчанин в момент обгона выехал на встречную полосу. За это ему грозит штраф в пять тысяч рублей или лишение водительских прав от четырёх до шести месяцев. Решение – за мировым судьёй.