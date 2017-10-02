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В выходные водителей Кыштыма ожидают массовые проверки на дорогах

Автор: КР от Сегодня, 10:23 Категория: ГИБДД информирует

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Завтра утром и в воскресенье вечером сотрудники ДПС будут проверять автомобилистов на предмет соблюдения ими правил перевозки пассажиров. Это связано с ростом числа дорожных аварий с участием детей.

 

– За девять месяцев этого года в Челябинской области зарегистрировано 150 таких ДТП – это на 13,6 процента больше, чем в прошлом, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – В них были травмированы 178 детей и восемь погибли.

 

Причём одно из смертельных ДТП произошло на территории Кыштымского городского округа. Напомним, в июне на 40-м километре автодороги «Кыштым – Тюбук» житель города Снежинска, управлявший ВАЗ-21140, в какой-то момент уснул за рулём, и автомобиль врезался в  стоявший на обочине грузовик. Сам он остался жив, но его сожительница и её 16-летний сын погибли.

 

С начала этого года кыштымские дорожные полицейские наказали 196 водителей, неправильно перевозивших детей. Каждому из них выписаны штрафы в три тысячи рублей.

 

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