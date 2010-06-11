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Дорожные полицейские Кыштыма включились во всероссийское мероприятие Автобус

Автор: КР от Вчера, 12:08 Категория: ГИБДД информирует

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Это реакция полиции на случившееся в ночь на 6 октября во Владимирской области трагическое ДТП. Напомним, на железнодорожном переезде в районе станции Покров пассажирский поезд врезался в автобус, который застрял на рельсах. Тогда погибли 17 человек.

 

В связи с этим на территории всей страны, в том числе и в Челябинской области, будет усилен контроль за пассажирскими перевозками в автобусах.

 

– С начала года на территории Кыштымского городского округа водители этих транспортных средств допустили 124 нарушения Правил дорожного движения, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – В том числе зарегистрировано семь нарушений правил перевозки пассажиров.

 

Недавний случай, о котором уже сообщалось на нашем сайте. В минувшую пятницу водитель вахтового автобуса вёз рабочих кыштымского предприятия «Русский лес», находясь в состоянии алкогольного опьянения.  

 

Дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов в Кыштыме в этом году не зарегистрировано.

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Лучше бы состоянием железнодорожных переездов в нашем городе обеспокоились.
 
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