В Кыштыме водитель повёз рабочих на автобусе из леса пьяным

Автор: КР от Вчера, 17:30 Категория: ГИБДД информирует

Только что сотрудники ДПС задержали подвыпившего работника кыштымского предприятия «Русский лес», который вёз рабочих на вахтовом автобусе со стороны посёлка Большие Егусты. О том, что мужчина сел за руль под градусами, работникам дежурной части сообщили анонимно.

Дорожные полицейские тут же выехали навстречу нарушителю. Он прошёл освидетельствование на состояние опьянения на месте. Алкотестер выдал результат в 1,43 промилле при допустимой норме 0,16.

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, этот водитель не входит в число злостных нарушителей ПДД. Его тут же отстранили от управления. Теперь ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до двух лет.