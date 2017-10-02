Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме водитель повёз рабочих на автобусе из леса пьяным

В Кыштыме водитель повёз рабочих на автобусе из леса пьяным

Автор: КР от Вчера, 17:30 Категория: ГИБДД информирует

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Только что сотрудники ДПС задержали подвыпившего работника кыштымского предприятия «Русский лес», который вёз рабочих на вахтовом автобусе со стороны посёлка Большие Егусты. О том, что мужчина сел за руль под градусами, работникам дежурной части сообщили анонимно.

 

Дорожные полицейские тут же выехали навстречу нарушителю. Он прошёл освидетельствование на состояние опьянения на месте. Алкотестер выдал результат в 1,43 промилле при допустимой норме 0,16.

 

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, этот водитель не входит в число злостных нарушителей ПДД. Его тут же отстранили от управления. Теперь ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до двух лет.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter