В Кыштыме автомобилист разыграл сцену перед полицейскими

Автор: КР от Вчера, 15:10 Категория: ГИБДД информирует

Вчера вечером жительница Озёрска отъезжала задним ходом на «Тойоте Корса» от дома № 47 на улице Ленина и въехала в припаркованный «Опель Астра». Водитель «немца» в тот момент находился в автомобиле.

Виновница ДТП убедила пострадавшего мужчину, что оплатит ремонт его авто, и тот согласился не вызывать дорожных полицейских. Однако спустя пару часов позвонил в дежурную часть. Сотрудникам ДПС, прибывшим на место, он объяснил, что автоледи врезалась в его иномарку и, не выходя из машины, скрылась с места ДТП.

Когда сотрудники ДПС позвонили нарушительнице, та тут же приехала и рассказала свою версию случившегося. Тогда-то её визави и признался – он много раз тщетно пытался дозвониться до неё. Испугавшись, что его обманули, мужчина и решил позвонить в полицию.

Чистосердечное признание помогло ему избежать уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Зато виновнице аварии полицейские выписали сразу два штрафа: 800 рублей за отсутствие полиса автострахования и ещё 500 – за то, что ездила на неоформленном автомобиле. «Тойоту» она купила в июне этого года, но до сих пор не зарегистрировала её на своё имя.