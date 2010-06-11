Жителя Каслей в полиции Кыштыма настиг гром среди ясного неба

Автор: КР от Вчера, 17:06 Категория: ГИБДД информирует

Вчера 18-летний житель Каслей приехал в отдел ГИБДД кыштымской полиции, чтобы зарегистрировать купленный на днях ВАЗ-21120. Как и положено, сотрудники регистрационно-экзаменационного отделения проверили его по специальной базе. И выяснилось, что автомобиль объявлен в розыск силовиками Свердловской области.

Для молодого человека и его матери, которая оплачивала эту покупку, такая новость стала громом среди ясного неба. По их словам, авто 2002 года выпуска они приобрели у своего земляка, и ничего подозрительного при составлении договора купли-продажи не заметили. За 15 лет у «двенадцатой» сменилось семь хозяев.

Автомобиль был изъят у новоиспечённого владельца и помещён на территорию отдела внутренних дел. Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, там он пробудет до выяснения всех обстоятельств.

Сотрудники кыштымского РЭО отправят запросы своим свердловским коллегам. Как только ситуация прояснится, будет решён вопрос о возвращении машины жителю Каслей.