В Кыштыме дед устроил ДТП, в котором пострадал его внук
Автор: КР от Вчера, 11:26 Категория: ГИБДД информирует
Житель Челябинска 1962 года рождения привёз супругу и двух внуков в наш город, чтобы показать им Сугомакскую пещеру. По пути к памятнику природы он, управляя автомобилем «Датсун», не уступил дорогу водителю «Сузуки», который ехал по Каслинскому шоссе.
В результате столкновения на «Сузуки» буквально не осталось живого места. Её водитель не пострадал. На машине виновника аварии оказались повреждены только задние фары, бампер, крылья и крышка багажника.
– Прибывшим на место сотрудникам ДПС челябинец заявил, что никто из его пассажиров не травмирован, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Оба внука, восьми и девяти лет, были в автокреслах на заднем сиденье.
Однако на следующий день младшего мальчика всё же отвезли в челябинскую больницу. Врачи диагностировали у него ушиб плеча – об этом свидетельствовал и появившийся синяк.
Деду пострадавшего ребёнка уже выписали штраф в 1000 рублей за то, что он не уступил автомобилю, ехавшему по главной дороге. Грозит ли ему наказание за травмированного внука, станет известно после заключения эксперта о степени тяжести причинённого вреда его здоровью.