В Кыштыме снег и гололедица увеличили статистику ДТП

Автор: КР от Вчера, 16:11 Категория: ГИБДД информирует

Сегодня до обеда госавтоинспекторам пришлось выезжать на аварии четыре раза.

Первое ДТП зафиксировано в 7:50 утра на улице Калинина возле магазина «Молния». Его участниками стали сразу три отечественные легковушки. Сначала на скользкой проезжей части столкнулись ВАЗ-219110 и ВАЗ-111730, а буквально через минуту на них вынесло ВАЗ-2112. Несмотря на экстремальные погодные условия, водитель «двенадцатой» не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением.

Не прошло и часа, как поступило сообщение об очередном ДТП – с площади Карла Маркса. Водитель маршрутного такси «Форд» резко притормозил, и один из его пассажиров травмировал голень. Здоровью 36-летнего жителя Кыштыма ничего не угрожает.

Ещё две аварии зарегистрированы на улице Советской и Ленина. На Советской столкнулись «Шевроле» и «Фиат», на центральной улице города – «Киа» и микроавтобус. За рулём легковушки находился служитель одного из кыштымских храмов. Он выезжал от налоговой инспекции. На гололёде его автомобиль закрутило и он выехал на главную дорогу, где и столкнулся с автобусом.

– На ближайшие дни прогноз погоды неутешительный, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – В ночные часы продолжатся заморозки, которые спровоцируют образование наледи на дорогах. Водителям необходимо быть предельно осторожными и, по возможности, отказаться от поездок на личном транспорте.