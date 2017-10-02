Житель Кыштыма, никогда не имевший прав, катался по городу пьяным
Автор: КР от Сегодня, 12:57 Категория: ГИБДД информирует
Вчера поздно вечером на улице Береговой сотрудники ДПС остановили «девятку». В водительском кресле сидел молодой человек, которому исполнилось 18 лет всего месяц назад. Из автомобиля он вылез, пошатываясь.
Дорожные полицейские тут же освидетельствовали его на опьянение. Алкотестер выдал положительный результат. Нарушитель, севший за руль под градусами, не смог предъявить инспекторам своё водительское удостоверение. Этого документа у него попросту никогда не было.
– Автомобиль, который принадлежит другому кыштымцу, был отправлен на штрафстоянку, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – В отношении водителя возбуждено административное дело.
За езду без прав, да ещё и в состоянии подпития, ему грозит арест от 10 до 15 суток. Время до суда молодой человек проведёт в камере для задержанных в административном порядке.