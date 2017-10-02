В Кыштыме школьник, катавшийся на чужой машине, отказался общаться с полицейскими
Автор: КР от Вчера, 16:05 Категория: ГИБДД информирует
Вчера днём на улице Западной сотрудники ГИБДД остановили «шестёрку», за рулём которой сидел 15-летний ученик школы № 13. На вопросы госавтоинспекторов нарушитель отвечать отказался. Его мать о поездках сына на чужом автомобиле ничего не знала.
Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, выяснилось, что владельцем машины, которую тут же отправили на штрафстоянку, является 29-летний местный житель.
Административное дело в отношении школьника не завели – он в силу возраста ещё не может быть субъектом правонарушения. Однако информацию по данному факту полицейские передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Ранее подросток дорожному патрулю не попадался.