В Кыштыме школьник, катавшийся на чужой машине, отказался общаться с полицейскими

Городская афиша

5 октября

В администрации Кыштымского округа состоятся публичные слушания по вопросу утверждения эскизного проекта развития городского парка имени А. С. Пушкина в Кыштыме.

Начало в 15 часов.

5 октября

В физкультурно-спортивном комплексе на улице Малышева, 60, пройдёт бесплатное занятие по зумбе. Приглашаются все желающие, независимо от возраста и уровня физической подготовки.

Начало в 16 часов.

4 октября

В физкультурно-спортивном комплексе на улице Малышева, 60, пройдёт бесплатное занятие по йоге для всех желающих.

Начало в 16 часов.