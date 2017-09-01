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В Кыштыме произошло ДТП с пострадавшим

Автор: КР от Сегодня, 11:45 Категория: ГИБДД информирует

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Рано утром на перекрёстке улиц Карла Либкнехта и Пролетарской 30-летний водитель автомобиля «Форд Мондео» не уступил дорогу «Рено Сандеро». За рулём «француза» находился 60-летний мужчина.

 

По его словам, в момент столкновения он был пристёгнут ремнём безопасности. Однако травм избежать не удалось – врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Пострадавший госпитализирован в центральную городскую больницу.

 

 

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, как только его выпишут, он предоставит дорожным полицейским справку с указанием степени тяжести причинённого вреда его здоровью. От этого и будет зависеть наказание невнимательному водителю «Форда».

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