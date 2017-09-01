В Кыштыме автомобилист сам продлил себе срок лишения водительских прав в два раза
Автор: КР от Вчера, 12:38 Категория: ГИБДД информирует
Молодой человек ранее попался кыштымским дорожным полицейским в тот момент, когда пересёк двойную сплошную полосу. За это его лишили права управления транспортными средствами на полгода. Как только это время прошло, автомобилист пришёл в отдел ГИБДД за новыми водительскими правами.
Однако госинспекторы ответили ему отказом. Более того, они огорошили парня тем, что срок лишения его воительских прав ещё даже не начинался. Дело в том, что после вынесения соответствующего постановления он обязан был самостоятельно сдать своё удостоверение в Госавтоинспекцию. Но этого не произошло.
Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, это не единственный такой случай. Уже прошли те времена, когда водительские права изымали сотрудники ДПС. Наступили другие – «лишёнцы», по новым правилам, должны делать это самостоятельно. В противном случае их ожидает то же самое, с чем столкнулся этот молодой человек.