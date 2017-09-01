В Кыштыме подросток приземлился на капот автомобиля

Автор: КР от Сегодня, 09:55 Категория: ГИБДД информирует

Девятиклассник второй школы попал под машину, пересекая «зебру» на велосипеде. Авария произошла неподалёку от торгового комплекса «Квартал» в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Школьник так стремительно вылетел на проезжую часть, что водитель «четырнадцатой» увидел его только в тот момент, когда он «приземлился» на капот его автомобиля.

Перепуганный мужчина предложил подростку вызвать скорую помощь, но тот отказался и тут же уехал с места ДТП. Не желая расстраивать мать, он ничего не сказал ей о случившемся.

Однако тем же вечером тайна раскрылась. Водитель, сбивший велосипедиста, сам заявился к нему домой и стал требовать от его родителей компенсировать повреждения авто. Под давлением родных парень признался, что стал участником дорожно-транспортного происшествия. Но платить за ремонт машины те отказались.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, её коллеги узнали обо всём только спустя девять дней. Об этом им сообщили из больницы, куда школьника всё же доставили и где у него диагностировали сотрясение.

В отношении него завели административное дело – он обязан был спешится перед пешеходным переходом. Однако дорожные полицейские прекратили расследование в тот же день – нарушитель ПДД в силу своего возраста ещё не является субъектом правонарушения. Теперь конфликт водителя и родителей велосипедиста будет решаться в гражданском порядке.