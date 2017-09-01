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В Кыштыме автомобилист неделю проведёт за решёткой за то, что скрылся с места ДТП

Автор: КР от Сегодня, 09:39 Категория: ГИБДД информирует

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В минувшее воскресенье днём на улице Ленина, 6 ВАЗ-2107 неожиданно врезался в ехавшую впереди него «Тойоту Авенсис». В результате ДТП у иномарки оказались повреждёнными задние бампер и крыло. Виновник аварии тут же скрылся.

 

Как сообщил сайту «КР» инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД Андрей Шипулин, вчера нарушитель Правил дорожного движения был задержан. Им оказался 26-летний местный житель.

 

Полицейским он объяснил, что оставил место ДТП из-за отсутствующего полиса ОСАГО. Суд постановил наказать его административным арестом на семь суток.  

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