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В Кыштыме полицейский получил переломы в ДТП

Автор: КР от Вчера, 11:23 Категория: ГИБДД информирует

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Фото взято из группы "Мы из Кыштыма" в социальной сети "ВКонтакте"

 

Вчера около трёх часов дня местный житель 1993 года рождения, ехавший на «Хонде Аскот» по улице Ленина, неожиданно вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2115, которым управлял сотрудник кыштымской полиции.

 

В результате аварии полицейский получил перелом тазовой кости и одного ребра. Он был госпитализирован в  Кыштымскую центральную городскую больницу.

 

Как сообщил сайту «КР» заведующий травматологическим отделением Николай Тарасов, ему потребовалось зашить и рваные раны лица.

 

Во время ДТП оба водителя были трезвыми. По данному факту проводится проверка. Какое наказание грозит виновнику, станет известно после установления степени тяжести, причинённой здоровью полицейского.  

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