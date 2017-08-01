В Кыштыме водителей ждёт массовая проверка
Автор: КР от Сегодня, 12:29 Категория: ГИБДД информирует
Сегодня сотрудники ГИБДД проведут на улицах города рейд. Они будут выявлять пьяных водителей, а также тех, кто сел за руль без прав.
Как сообщил сайту «КР» инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД Виталий Грибаков, с начала года дорожные полицейские задержали в Кыштыме 103 водителя в состоянии алкогольного опьянения, при этом 23 из них не имели прав на управление транспортными средствами. Одного автомобилиста привлекли к ответственности за передачу руля пьяному жителю нашего города.
Ещё 117 кыштымцев были наказаны за езду без водительских удостоверений – у них никогда и не было этих документов. Ещё 42 человека управляли автомобилями, будучи ранее лишёнными прав. На пятерых были составлены протоколы за то, что они доверили руль тем, кто не учился в автошколах и не имел соответствующих документов.
Комментарии
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