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В Кыштыме водителей ждёт массовая проверка

Автор: КР от Сегодня, 12:29 Категория: ГИБДД информирует

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Сегодня сотрудники ГИБДД проведут на улицах города рейд. Они будут выявлять пьяных водителей, а также тех, кто сел за руль без прав.   

 

Как сообщил сайту «КР» инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД Виталий Грибаков, с начала года дорожные полицейские задержали в Кыштыме 103 водителя в состоянии алкогольного опьянения, при этом 23 из них не имели прав на управление транспортными средствами. Одного автомобилиста привлекли к ответственности за передачу руля пьяному жителю нашего города.

 

Ещё 117 кыштымцев были наказаны за езду без водительских удостоверений – у них никогда и не было этих документов. Ещё 42 человека управляли автомобилями, будучи ранее лишёнными прав. На пятерых были составлены протоколы за то, что они доверили руль тем, кто не учился  в автошколах и не имел соответствующих документов.

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