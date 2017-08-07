В Кыштыме автоледи сбила мотоциклиста
Автор: КР от 7-08-2017, 12:28 Категория: ГИБДД информирует
Авария произошла в минувшую субботу вечером на улице Карла Либкнехта, недалеко от ДК «Победа». Жительница нашего города с 36-летним водительским стажем намеревалась повернуть на своей «Ладе Гранта» налево, на улицу Дёмина. Однако женщина не заметила, что как раз в это время рядом с её автомобилем проезжал мотоциклист.
Как сообщил сайту «КР» инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД Андрей Шипулин, в результате ДТП 21-летний водитель мотоцикла из Озёрска получил перелом пальцев на ноге. Однако от госпитализации он отказался.
По данному факту проводится административное расследование. До этого ДТП автоледи ни разу не попадалась в поле зрения дорожных полицейских в качестве нарушителя.
Комментарии
В Кыштыме вандалы разгромили обустроенный родник (slesar)
Бог не фраер, он всё видит >>>
В Кыштыме продолжают трудиться почти треть пенсионеров (Гость Анастасия)
А работающим пенсионерам жирно не будет так 300 рублей добавят пенсию на 200 рублей итого 500 ре.А нам молодым только 300 ре.И как прожить на эти деньги семьей и с малыми детками.Пусть пенсия не возму >>>
В Кыштыме задержан пенсионер-эксгибиционист (Гость Гость)
Эксгибиционизм >>>
В центре Кыштыма нетрезвые десантники устроили дискотеку. Вмешалась полиция (Кирилл Мазур)
илита , епа ! >>>
В центре Кыштыма нетрезвые десантники устроили дискотеку. Вмешалась полиция (Антон_Усков)
Отдохнули ребята!!! >>>
Все комментарии