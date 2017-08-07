В Кыштыме автоледи сбила мотоциклиста

Автор: КР от 7-08-2017, 12:28 Категория: ГИБДД информирует

Авария произошла в минувшую субботу вечером на улице Карла Либкнехта, недалеко от ДК «Победа». Жительница нашего города с 36-летним водительским стажем намеревалась повернуть на своей «Ладе Гранта» налево, на улицу Дёмина. Однако женщина не заметила, что как раз в это время рядом с её автомобилем проезжал мотоциклист.

Как сообщил сайту «КР» инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД Андрей Шипулин, в результате ДТП 21-летний водитель мотоцикла из Озёрска получил перелом пальцев на ноге. Однако от госпитализации он отказался.

По данному факту проводится административное расследование. До этого ДТП автоледи ни разу не попадалась в поле зрения дорожных полицейских в качестве нарушителя.