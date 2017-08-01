На трассе под Кыштымом насмерть разбился автомобилист
Автор: КР от Вчера, 18:06 Категория: ГИБДД информирует
Фото взято в группе "ВКонтакте" "Я ОЧЕВИДЕЦ!!! г. Кыштым"
Смертельная авария произошла в 12 часов 20 минут на середине пути между нашим городом и Озёрском. Житель закрытой территории ехал в сторону Кыштыма на своём кроссовере «Сузуки Гранд Витара».
В какой-то момент он не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в деревья. От полученных травм 56-летний озерчанин скончался на месте. В иномарке он находился один.
Фото взято в группе "ВКонтакте" "Я ОЧЕВИДЕЦ!!! г. Кыштым"
На фотографиях, сделанных очевидцами ДТП, видно, что дорожное полотно мокрое. Однако когда случилась трагедия – в момент сильного ливня или сразу после него, неизвестно.
Как сообщил сайту «КР» инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД Андрей Шипулин, материалы по этому факту переданы следователям кыштымской полиции.
Комментарии
В Кыштыме построят шикарную набережную (Антошка)
Очень жаль, что каменную стену разрушат... >>>
В Кыштыме остановлены поиски пропавшего больше недели назад дедушки (VB68)
Как поиски прекратили? Ведь не нашли же деда,а вдруг еще жив? >>>
В Кыштыме остановлены поиски пропавшего больше недели назад дедушки (Володя)
Некогда им . У них соревнования. >>>
Спасатели из Кыштыма соревнуются за Кубок начальника областной поисково-спасательной службы (Володя)
"Спасатели в разных городах Южного Урала демонстрируют свои навыки работы в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Оказывают первую помощь пострадавшим и соревнуютс >>>
В Кыштыме для ускорения ремонта теплотрассы глава округа предложила работать весь световой день (Гость Наталья)
В том то и дело, что воды нет с июня месяца, а не с 5 июля. Сначала обещали 5 июля горячую воду, потом - 10 августа, а теперь - конец августа. Это просто издевательство над людьми, у многих маленькие >>>
Все комментарии