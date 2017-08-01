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На трассе под Кыштымом насмерть разбился автомобилист

Автор: КР от Вчера, 18:06 Категория: ГИБДД информирует

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Фото взято в группе "ВКонтакте" "Я ОЧЕВИДЕЦ!!! г. Кыштым"

 

Смертельная авария произошла в 12 часов 20 минут на середине пути между нашим городом и Озёрском. Житель закрытой территории ехал в сторону Кыштыма на своём кроссовере «Сузуки Гранд Витара».

 

В какой-то момент он не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в деревья. От полученных травм 56-летний озерчанин скончался на месте. В иномарке он находился один.

 

 Фото взято в группе "ВКонтакте" "Я ОЧЕВИДЕЦ!!! г. Кыштым"

 

На фотографиях, сделанных очевидцами ДТП, видно, что дорожное полотно мокрое. Однако когда случилась трагедия – в момент сильного ливня или сразу после него, неизвестно.

 

Как сообщил сайту «КР» инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД Андрей Шипулин, материалы по этому факту переданы следователям кыштымской полиции.

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