В Кыштыме пьяная автоледи с раннего утра разъезжала по центру города
Автор: КР от Вчера, 11:49 Категория: ГИБДД информирует
Как сообщил сайту «КР» инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД Виталий Грибаков, около шести утра в минувшее воскресенье 29-летняя местная жительница ехала на своей «семёрке» по улице Республики. Там-то её и остановили дорожные полицейские, которые сразу почуяли, что женщина в подпитии.
Водительница на месте прошла освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотестера. Однако зашкаливающие промилле не признала. От предложения проехать в больницу отказалась.
Инспекторы ГИБДД отправили автомобиль нарушительницы на штрафстоянку. Автоледи ждёт лишение водительских прав до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей. Ещё 800 рублей ей придётся заплатить за отсутствующую страховку.
Всего за минувшие выходные на дорогах Кыштымского городского округа были задержаны четыре пьяных водителя, двое из которых – из Озёрска и Слюдорудника.
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