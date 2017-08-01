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В Кыштыме пьяная автоледи с раннего утра разъезжала по центру города

Автор: КР от Вчера, 11:49 Категория: ГИБДД информирует

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Как сообщил сайту «КР» инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД Виталий Грибаков, около шести утра в минувшее воскресенье 29-летняя местная жительница ехала на своей «семёрке» по улице Республики. Там-то её и остановили дорожные полицейские, которые сразу почуяли, что женщина в подпитии.

 

Водительница на месте прошла освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотестера. Однако зашкаливающие промилле не признала. От предложения проехать в больницу отказалась.

 

Инспекторы ГИБДД отправили автомобиль нарушительницы на штрафстоянку. Автоледи ждёт лишение водительских прав до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей. Ещё 800 рублей ей придётся заплатить за отсутствующую страховку.

 

Всего за минувшие выходные на дорогах Кыштымского городского округа были задержаны четыре пьяных водителя, двое из которых – из Озёрска и Слюдорудника.

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