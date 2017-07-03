В Кыштыме в ДТП получили травмы два подростка
Автор: КР от Сегодня, 17:17 Категория: ГИБДД информирует
Авария произошла возле дома № 210 на улице Калинина. Жительница нашего города, управляя ВАЗ-2109, при повороте налево не уступила дорогу движущемуся навстречу мотоциклисту. В результате произошло столкновение.
За рулём «железного коня» находился 16-летний студент кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа, который не имеет прав на управление транспортным средством. Тем не менее, мотоцикл зарегистрирован именно на несовершеннолетнего. На заднем сиденье ехал его ровесник. Оба подростка получили травмы и были доставлены в приёмный покой.
К административной ответственности будет привлечена и автоледи. Однако мера наказания зависит от степени тяжести вреда здоровью потерпевшим.
Комментарии
В Кыштыме главный храм города пополнился новыми святынями (9193022937)
Настоятель, спасибо за замечание. Исправили. >>>
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а дети тоже по времени приходят? или с утра там купаются.и не ждут пока спасатели выспятся >>>
В Кыштыме решается вопрос об увековечивании памяти учёного и исследователя Вадима Черноброва (Кирилл Мазур)
алешенька , чернобров ! что за палата №6 ? совсем крыша поехала что-ль ? >>>
В Кыштыме главный храм города пополнился новыми святынями (Гость Ирина)
Еще есть икона святой великомученицы Екатерины, освященная на мощах, когда впервые состоялось принесение мощей святой в Россию с Синая в 2010 году. Спаси Господи! >>>
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Необходимо поправить. Во втором абзаце текста идет речь об иконе преподобного Моисея Уфимского, уроженца троицкого района, широко почитаемого в Уфе и окрестных местах, скончавшегося в 1982 г., в 2002 >>>
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