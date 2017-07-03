В Кыштыме в ДТП получили травмы два подростка

Автор: КР от Сегодня, 17:17 Категория: ГИБДД информирует

Авария произошла возле дома № 210 на улице Калинина. Жительница нашего города, управляя ВАЗ-2109, при повороте налево не уступила дорогу движущемуся навстречу мотоциклисту. В результате произошло столкновение.

За рулём «железного коня» находился 16-летний студент кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа, который не имеет прав на управление транспортным средством. Тем не менее, мотоцикл зарегистрирован именно на несовершеннолетнего. На заднем сиденье ехал его ровесник. Оба подростка получили травмы и были доставлены в приёмный покой.

К административной ответственности будет привлечена и автоледи. Однако мера наказания зависит от степени тяжести вреда здоровью потерпевшим.