В Кыштыме подвыпившая автоледи устроила ДТП

Автор: КР от Сегодня, 10:05 Категория: ГИБДД информирует

Вчера около восьми вечера 44-летняя жительница нашего города, находившаяся за рулём ВАЗ-21213, сдавала задним ходом. Возле дома № 1 на улице Металлистов она не заметила припаркованный «Хёндай Солярис». Как результат – столкновение.

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, у виновницы аварии признаки опьянения были, что называется, налицо, хотя от прохождения медицинского освидетельствования она отказалась. Кроме того, у неё не оказалось полиса ОСАГО.

Автомобиль ВАЗ с повреждённым задним бампером помещён на штрафстоянку. Его владелице за отсутствие страховки грозит штраф в 800 рублей, за отказ от прохождения медосвидетельствования – 30 тысяч рублей штрафа и лишение водительских прав до двух лет.