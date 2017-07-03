В Кыштыме подвыпившая автоледи устроила ДТП
Автор: КР от Сегодня, 10:05 Категория: ГИБДД информирует
Вчера около восьми вечера 44-летняя жительница нашего города, находившаяся за рулём ВАЗ-21213, сдавала задним ходом. Возле дома № 1 на улице Металлистов она не заметила припаркованный «Хёндай Солярис». Как результат – столкновение.
Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, у виновницы аварии признаки опьянения были, что называется, налицо, хотя от прохождения медицинского освидетельствования она отказалась. Кроме того, у неё не оказалось полиса ОСАГО.
Автомобиль ВАЗ с повреждённым задним бампером помещён на штрафстоянку. Его владелице за отсутствие страховки грозит штраф в 800 рублей, за отказ от прохождения медосвидетельствования – 30 тысяч рублей штрафа и лишение водительских прав до двух лет.
Комментарии
В Кыштыме появилась новая достопримечательность в честь основателя города (Гость Гость)
Опять на школьниках выезжают. Бесплатный детский труд в нашем городе в почете >>>
Кыштым временно останется без воды – того требует технический прогресс (Горожанин)
Администрация, наконец-то, занялась контролем социально-значимых проектов и предприятий - это, безусловно, прогресс. >>>
В Кыштым поступят деньги из областного бюджета на ряд важных проектов (Горожанин)
Очень хочется верить, что эти 10 млн дойдут до наших дворов. Действительно - зачем Кыштыму дороги? >>>
Кыштым временно останется без воды – того требует технический прогресс (Radishev)
Не понял смысла названия статьи, причём тут монтаж водораспределительного устройства и прогресс. >>>
В Кыштыме на улице Интернационала выявился новый аварийный участок на теплосети (Кирилл Мазур)
это не проблема ! >>>
Все комментарии