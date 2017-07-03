Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме подвыпившая автоледи устроила ДТП

В Кыштыме подвыпившая автоледи устроила ДТП

Автор: КР от Сегодня, 10:05 Категория: ГИБДД информирует

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Вчера около восьми вечера 44-летняя жительница нашего города, находившаяся за рулём ВАЗ-21213, сдавала задним ходом. Возле дома № 1 на улице Металлистов она не заметила припаркованный «Хёндай Солярис». Как результат – столкновение.

 

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, у виновницы аварии признаки опьянения были, что называется, налицо, хотя от прохождения медицинского освидетельствования она отказалась. Кроме того, у неё не оказалось полиса ОСАГО.

 

Автомобиль ВАЗ с повреждённым задним бампером помещён на штрафстоянку. Его владелице за отсутствие страховки грозит штраф в 800 рублей, за отказ от прохождения медосвидетельствования – 30 тысяч рублей штрафа и лишение водительских прав до двух лет.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter