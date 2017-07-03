В Кыштыме два школьника, управлявшие мотоциклами, устроили ДТП
Автор: КР от Вчера, 13:00 Категория: ГИБДД информирует
На 69-м километре автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым, неподалёку от бывшей воинской части в районе Дальней Дачи, столкнулись на мотоциклах два девятиклассника из первой и третьей школ: один управлял маркой «Фантом», другой – «Рейсер». Оба не имели водительских удостоверений.
Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, оба транспортного средства были без номеров, а «Фантом» и вовсе не поставлен на учёт в ГИБДД. Его водителю грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Что касается «Рейсера», он принадлежит отцу одного из школьников. За то, что тот передал право управления мотоциклом своему сыну, мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей. Сам несовершеннолетний поплатится за езду без прав штрафом от 5 до 15 тысяч.
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