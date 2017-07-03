В Кыштыме водитель большегруза снёс и электроопору, и газопровод

Автор: КР от Сегодня, 11:42 Категория: ГИБДД информирует

ДТП произошло вчера вечером возле дома № 5 на улице Папанина. По словам 56-летнего жителя нашего города, водителя автомобиля «Урал 4320», он ехал по улице Папанина и услышал сильный треск. Остановившись, мужчина увидел, что зацепил стрелой манипулятора своей машины провода. От этого электроопора упала прямо на «Урал» и повредила ещё и газопровод.

Но при этом, как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, Правила дорожного движения нарушены не были. Взыскивать с водителя ущерб за порчу инженерных сетей компаниям придётся в судебном порядке. В Единой дежурно-диспетчерской службе Кыштымского округа нашему сайту сообщили, что энергоснабжение улицы Папанина было восстановлено ещё вчера. А в подаче газа перебоев не было.