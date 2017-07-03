В Кыштыме водитель большегруза снёс и электроопору, и газопровод
Автор: КР от Сегодня, 11:42 Категория: ГИБДД информирует
ДТП произошло вчера вечером возле дома № 5 на улице Папанина. По словам 56-летнего жителя нашего города, водителя автомобиля «Урал 4320», он ехал по улице Папанина и услышал сильный треск. Остановившись, мужчина увидел, что зацепил стрелой манипулятора своей машины провода. От этого электроопора упала прямо на «Урал» и повредила ещё и газопровод.
Но при этом, как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, Правила дорожного движения нарушены не были. Взыскивать с водителя ущерб за порчу инженерных сетей компаниям придётся в судебном порядке. В Единой дежурно-диспетчерской службе Кыштымского округа нашему сайту сообщили, что энергоснабжение улицы Папанина было восстановлено ещё вчера. А в подаче газа перебоев не было.
Комментарии
Центральная котельная в Кыштыме вошла в штатный режим работы (Олег)
ЛОЖ В НАГЛУЮ И КАК СОВЕСТЬ ГДЕ Вчера котельная даже не топилась а вода и то ржавая только 6 появилась >>>
В Кыштыме на улице Интернационала выявился новый аварийный участок на теплосети (Горожанин)
Печально, конечно, что сидим без горячей воды из-за аварий. Но радует, что это происходит сейчас, а не накануне отопительного сезона, как раньше. Однако сроки ремонтов хотелось бы знать - ведь есть же >>>
Проект Кыштыма по благоустройству детских площадок вошёл в число лучших муниципальных практик Челябинской области (Горожанин)
Вот зачем здесь лажу гнать? В газете был опубликован полный список этих площадок с адресами.Действительно, зачем? Списка в данной публикации нет. В очень эмоциональном комментарии его тоже не видно. >>>
В Кыштыме на улице Интернационала выявился новый аварийный участок на теплосети (VIKMAL)
Такими темпами до зимы воды горячей не будет... >>>
В Кыштыме на улице Интернационала выявился новый аварийный участок на теплосети (Гость гость)
Соболезную, но это должно было случиться рано или поздно. Столько лет ничего не ремонтировалось, вот итог, а помнится в былые годы жители нижнего радовались что горячую воду у них летом практически не >>>
Все комментарии