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В Кыштыме будущие первоклассники призовут водителей не спешить на дорогах

Автор: КР от Вчера, 10:10 Категория: ГИБДД информирует

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Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, сегодня в 16 часов на парковке у торгового центра «Радуга» на улице Карла Либкнехта пройдёт акция «На дороге без спешки».

 

Четверо выпускников детского сада № 20 с тематическими плакатами в руках будут обращаться к водителям с просьбой сбавлять скорость на дорогах. Они предложат автомобилистам маркером в знак согласия нарисовать на плакатах смайлик.

 

Напомним, в минувшее воскресенье в ДТП на автодороге Кыштым – Тюбук погибли 16-летний подросток и его мать по вине водителя.

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