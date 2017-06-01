В Кыштыме будущие первоклассники призовут водителей не спешить на дорогах

Автор: КР от Вчера, 10:10 Категория: ГИБДД информирует

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, сегодня в 16 часов на парковке у торгового центра «Радуга» на улице Карла Либкнехта пройдёт акция «На дороге без спешки».

Четверо выпускников детского сада № 20 с тематическими плакатами в руках будут обращаться к водителям с просьбой сбавлять скорость на дорогах. Они предложат автомобилистам маркером в знак согласия нарисовать на плакатах смайлик.

Напомним, в минувшее воскресенье в ДТП на автодороге Кыштым – Тюбук погибли 16-летний подросток и его мать по вине водителя.