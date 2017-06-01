В Кыштыме торговец автошин нарвался на штраф от дорожных полицейских

Автор: КР от Вчера, 09:48 Категория: ГИБДД информирует

Вчера днём сотрудники ГИБДД составили административный протокол в отношении продавца одного из магазинов аккумуляторов, шин и дисков. Торговая точка открылась на пересечении улиц Кирова и Республики меньше двух недель назад. Чтобы привлечь покупателей, продавец самовольно выставил на обочину недалеко от магазина переносной рекламный щит.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, теперь за установку и эксплуатацию рекламной конструкции без предусмотренного законодательством разрешения в органах местного самоуправления мужчине грозит штраф от одной до 1500 рублей. Его размер будет определять суд.

Кроме того, ему придётся нарушителю ответить перед законом и за умышленное создание помех в дорожном движении. Штраф за это нарушение составляет от пяти до десяти тысяч рублей.