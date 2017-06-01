В Кыштыме за кучу грунта на дороге экскаваторщик нарвался на штраф
Автор: КР от Сегодня, 11:11 Категория: ГИБДД информирует
Вчера днём на улице Комсомольской, 36 водитель японского экскаватора-погрузчика ссыпал грунт на проезжую часть. Такое указание ему дал старший участка одной из строительных фирм города, которая занималась на той улице проведением газопровода.
Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, в отношении экскаваторщика полицейские оформили протокол – он умышленно создал помехи в дорожном движении, в том числе и путём загрязнения дорожного покрытия.
В соответствии со статьёй 12.33 Кодекса об административных правонарушениях РФ – «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» – водителю грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей.
По данному факту проводится административное расследование. Если будет доказано, что к правонарушению причастен и старший участка, то ему как должностному лицу придётся раскошелиться на 25 тысяч рублей.
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