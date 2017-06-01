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В Кыштыме водитель маршрутки задержали в пьяном виде

Автор: КР от Сегодня, 09:36 Категория: ГИБДД информирует

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Сегодня ночью сотрудники дорожной полиции остановили на улице Металлистов автомобиль «Форд Фокус». За рулём иномарки находился 38-летний житель нашего города, работающий водителем маршрутного такси.

 

Сотрудники ДПС заподозрили, что он в нетрезвом виде и потребовали пройти освидетельствование с помощью алкотестера на месте. Результаты оказались положительными.

 

Как сообщил сайту «КР» инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД Андрей Шипулин, автомобиль нарушителя был отправлен на штрафстоянку. Самому ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до двух лет.

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