В Кыштыме пьяные водители калечат не только свои, но и чужие автомобили
Автор: КР от Сегодня, 09:45 Категория: ГИБДД информирует
Так, на улице Карла Либкнехта недалеко от автозаправки в районе ЧГРЭС молодой человек не сумел вписаться в поворот на своей «десятке». Как результат – врезался в пешеходное ограждение, а затем и в столб. Прибывшие на место полицейские констатировали, что горе-водитель был пьян. Сам он не пострадал, но машина подлежит ремонту.
Ещё одно ДТП произошло на той же улице Карла Либкнехта, но уже в микрорайоне радиогородка. Мужчина 1975 года рождения тоже в нетрехвом виде сел за руль припаркованного у дома № 172 автомобиля четырнадцатой модели. В тот момент, когда он сдавал назад, по дороге ехал «Шевроле Лачетти». Его водитель попытался остановиться, однако столкновения избежать не удалось.
Как сообщил сайту «КР» инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД Андрей Шипулин, у ВАЗ-2114 оказались повреждены задние бампер и крыло, а у иномарки – бампер и задняя дверь. Сам виновник аварии от объяснений отказался.
Теперь и того, и другого любителя ездить под градусами ждёт лишение прав до двух лет. Кроме того, им придётся раскошелиться на штрафы в 30 тысяч рублей.
Комментарии
Губернатор Борис Дубровский уехал в Китай (Кирилл Мазур)
пущай там и остается ! >>>
В Кыштыме пешеходы – те ещё нарушители Правил дорожного движения (Аккузативус)
А в Озёрске пешеходов нахлобучивают наравне с водителями >>>
В Кыштыме пешеходы – те ещё нарушители Правил дорожного движения (Горожанин)
А когда будет рейд на выявление чиновников "дорогонеремонтителей" и должностных лиц "переходонеустроителей"? >>>
В Кыштыме стартует открытие сезона мотогонок (Прохожий)
Опять изгадят, измесят все тропинки на Сугомаке. Ну не понимаю я телячих восторгов по этому поводу. А экологи то, во главе с наипочтеннейшей из наиуважаемейших ...Куда смотрят? >>>
В Кыштыме полторы сотни многоквартирных домов останутся без горячей воды (Гость Анастасия)
к то бы сомневался что нас оставят без воды более двух недель.ВЫ никогда не включаете во время >>>
Все комментарии