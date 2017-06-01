В Кыштыме пьяные водители калечат не только свои, но и чужие автомобили

Автор: КР от Сегодня, 09:45 Категория: ГИБДД информирует

Так, на улице Карла Либкнехта недалеко от автозаправки в районе ЧГРЭС молодой человек не сумел вписаться в поворот на своей «десятке». Как результат – врезался в пешеходное ограждение, а затем и в столб. Прибывшие на место полицейские констатировали, что горе-водитель был пьян. Сам он не пострадал, но машина подлежит ремонту.

Ещё одно ДТП произошло на той же улице Карла Либкнехта, но уже в микрорайоне радиогородка. Мужчина 1975 года рождения тоже в нетрехвом виде сел за руль припаркованного у дома № 172 автомобиля четырнадцатой модели. В тот момент, когда он сдавал назад, по дороге ехал «Шевроле Лачетти». Его водитель попытался остановиться, однако столкновения избежать не удалось.

Как сообщил сайту «КР» инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД Андрей Шипулин, у ВАЗ-2114 оказались повреждены задние бампер и крыло, а у иномарки – бампер и задняя дверь. Сам виновник аварии от объяснений отказался.

Теперь и того, и другого любителя ездить под градусами ждёт лишение прав до двух лет. Кроме того, им придётся раскошелиться на штрафы в 30 тысяч рублей.