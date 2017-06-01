Полицейские Кыштыма проведут массовую проверку водителей
Автор: КР от Сегодня, 11:47 Категория: ГИБДД информирует
В предстоящий понедельник сотрудники ДПС выйдут в рейд против пьяных автомобилистов и тех, кто сел за руль без водительских удостоверений. Где именно будут дислоцироваться экипажи дорожных полицейских, в Госавтоинспекции не уточняют. Известно лишь, что массовые проверки пройдут в утренние часы.
Напомним, за езду в нетрезвом виде нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения от полутора до двух лет. За повторное нарушение предусмотрено уголовное наказание.
Тем, кто никогда не имел водительских прав, но сел за руль, придётся раскошелиться на штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Если же транспортным средством управляет человек, уже лишённый ранее этого документа, его накажут штрафом в 30 тысяч рублей, арестом до 15 суток или обязательными работами от 100 до 200 часов.
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