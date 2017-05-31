В Кыштыме «копейка» протаранила ворота чужого гаража
Автор: КР от Вчера, 12:21 Категория: ГИБДД информирует
Это поисшествие произошло в гаражном кооперативе «Байкал». Житель Озёрска ехал на автомобиле «ВАЗ-2101» по улице Челюскинцев, а затем решил повернуть в сторону гаражей. Однако не справился с управлением и буквально снёс железные ворота в одном из боксов – они слетели с петель.
Прибывшие на место ДТП дорожные полицейские выяснили, что у 21-летнего автомобилиста нет и никогда не было водительских прав. В момент аварии он был трезв. Сам лихач не пострадал. Да и его машина отделалась всего тремя повреждениями – вмятинами на капоте, крыле и двери.
Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, за езду без прав парню грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме того, ещё 800 рублей он должен заплатить за отсутствующую страховку.
Вопрос о возмещении ущерба хозяину гаража будет решаться в гражданском порядке.
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