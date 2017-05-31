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В Кыштыме пожилой водитель может отдать всю пенсию за езду без очков

Автор: КР от Вчера, 11:01 Категория: ГИБДД информирует

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Вчера днём сотрудники ДПС остановили на улице Освобождения Урала 77-летнего дедушку, который управлял «семёркой». При проверке документов выяснилось, что он проигнорировал запись в своих правах о том, что обязан садиться за руль только в очках. Это нарушение приравнивается к езде без водительского удостоверения.

 

Пенсионер тут же при полицейских достал из бардачка свои очки и заявил, что прекрасно видит и без них. Но это не спасло его от наказания.

 

–  Нарушителя ждёт штраф от 5 до 15 тысяч рублей, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Кроме того, за отсутствие страхового полиса ему грозит штраф в 800 рублей.

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