В Кыштыме пожилой водитель может отдать всю пенсию за езду без очков
Автор: КР от Вчера, 11:01 Категория: ГИБДД информирует
Вчера днём сотрудники ДПС остановили на улице Освобождения Урала 77-летнего дедушку, который управлял «семёркой». При проверке документов выяснилось, что он проигнорировал запись в своих правах о том, что обязан садиться за руль только в очках. Это нарушение приравнивается к езде без водительского удостоверения.
Пенсионер тут же при полицейских достал из бардачка свои очки и заявил, что прекрасно видит и без них. Но это не спасло его от наказания.
– Нарушителя ждёт штраф от 5 до 15 тысяч рублей, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Кроме того, за отсутствие страхового полиса ему грозит штраф в 800 рублей.
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