В Кыштыме в массовом порядке начали штрафовать водителей, которые паркуют свои автомобили на тротуарах
Автор: КР от Вчера, 09:21 Категория: ГИБДД информирует
Вчера госавтоинспекторы провели рейд по соблюдению правил остановки и стоянки транспорта. В зону внимания дорожных полицейских попала территория возле дома № 3 на улице Кооперативной. Несколько дней назад именно отсюда в ГИБДД поступила жалоба на водителей паркующих свои машины прямо на тротуаре.
– Мы можем привлечь нарушителей к административной ответственности только в тех случаях, если у нас есть материалы с фото или видеофиксацией, а также доказательства, что та или иная территория действительно является тротуаром, – пояснила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Сразу после жалобы мы сделали запрос в администрацию Кыштымского городского округа, где подтвердили, что этот участок является тротуаром, а значит, парковаться здесь нельзя.
За три часа сотрудники ГИБДД составили на автовладельцев пять протоколов за нарушение правил остановки и стоянки. Несколько автомобилей были эвакуированы и помещены на штрафстоянку.
Штраф в размере одной тысяч рублей обязаны уплатить владельцы ВАЗ-2108, «Лады Калины», «Мицубиси», ВАЗ-2170 и ВАЗ-21093. Причём водитель «Лады Калины» оштрафован за парковку на тротуаре дважды. После того, как ему выписали протокол, он убрал свой транспорт с тротуара, однако через некоторое время снова припарковался почти вплотную к дому. За этим последовал второй штраф.
Комментарии
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (slesar)
Вы думаете человек изначально не хотел возвращаться? Просто наверное есть с чем сравнивать. >>>
В Кыштыме в массовом порядке начали штрафовать водителей, которые паркуют свои автомобили на тротуарах (Антошка)
Ага, особенно когда каменистая почва без травы. А на плане 30 летней давности там газон.На фотке к статье - автомобилистам, судя по знаком, как раз надо парковаться с заездом на тротуар. >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (ДИАНА ДЕМИДОВА)
Режиссёров судить нельзя,потому что они режиссёры (Сенцов,Серебренников,терроризм,растрата государственных денег) Врачей судить нельзя,потому что... ... О правовом государстве остаётся только мечтать >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (Фигище)
Фигассе, деньжыщи...Где ж она 16 тыщь возьмёт-то? >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (Кирилл Мазур)
может она врач хороший , но как человек- ...авно ! деньки взыскать с чиновника администрации , который допустил просрочку исковой давности >>>
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