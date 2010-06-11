В Кыштыме в массовом порядке начали штрафовать водителей, которые паркуют свои автомобили на тротуарах

Автор: КР от Вчера, 09:21 Категория: ГИБДД информирует

Вчера госавтоинспекторы провели рейд по соблюдению правил остановки и стоянки транспорта. В зону внимания дорожных полицейских попала территория возле дома № 3 на улице Кооперативной. Несколько дней назад именно отсюда в ГИБДД поступила жалоба на водителей паркующих свои машины прямо на тротуаре.

– Мы можем привлечь нарушителей к административной ответственности только в тех случаях, если у нас есть материалы с фото или видеофиксацией, а также доказательства, что та или иная территория действительно является тротуаром, – пояснила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Сразу после жалобы мы сделали запрос в администрацию Кыштымского городского округа, где подтвердили, что этот участок является тротуаром, а значит, парковаться здесь нельзя.

За три часа сотрудники ГИБДД составили на автовладельцев пять протоколов за нарушение правил остановки и стоянки. Несколько автомобилей были эвакуированы и помещены на штрафстоянку.

Штраф в размере одной тысяч рублей обязаны уплатить владельцы ВАЗ-2108, «Лады Калины», «Мицубиси», ВАЗ-2170 и ВАЗ-21093. Причём водитель «Лады Калины» оштрафован за парковку на тротуаре дважды. После того, как ему выписали протокол, он убрал свой транспорт с тротуара, однако через некоторое время снова припарковался почти вплотную к дому. За этим последовал второй штраф.