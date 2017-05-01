В Кыштыме малолетняя дочь спасла отца-уголовника от задержания

Автор: КР от Вчера, 16:18 Категория: ГИБДД информирует

Около получаса назад сотрудники ДПС остановили на улице Интернационала двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте. Один из них – местный 30-летний гражданин – оказался полицейским знакомым благодаря своему криминальному прошлому.

При проверке документов выяснилось, что он уже трижды нарушал Правила дорожного движения в качестве пешехода. Последний раз за это он попадался в поле зрения полицейских в январе этого года, но штраф в 500 рублей до сих пор не оплатил. За просрочку платежа его должны были поместить в камеру для задержанных в административном порядке до суда.

Но эту меру не применили по той причине, что на попечении мужчины после смерти жены осталась четырёхлетняя дочь. И неоплату январского штрафа в срок он объяснил именно семейной трагедией.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, в середине 2014 года этот же самый нарушитель за пьяную езду был лишён водительских прав на полтора года. Несмотря на то, что срок наказания уже истёк, за документом в ГИБДД он до сих пор не пришёл. Наверное, потому что до сих пор не оплачен штраф в 30 тысяч рублей.

Напомним, что за несвоевременную оплату штрафа нарушителя ждёт двойное увеличение ранее назначенной суммы, арест до пятнадцати суток или обязательные работы до пятидесяти часов. При этом от обязанности оплатить не погашенные штрафы он не освобождается.