В Кыштыме задержан семиклассник-мотоциклист
Автор: КР от Сегодня, 10:10 Категория: ГИБДД информирует
Дорожные полицейские остановили 13-летнего ученика десятой школы, управлявшего мотоциклом ИЖ, у железнодорожного переезда между Рождественским кордоном и микрорайоном Каолиновым. За езду без водительского удостоверения и документов на транспортное средство в отношении подростка был составлен протокол.
Однако сотрудники ДПС тут же прекратили его действие. Дело в том, что нарушитель не достиг 16-летнего возраста, а значит, не может быть привлечён к ответственности.
Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, материал по данному факту передан в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в администрацию Кыштымского городского округа.
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