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В Кыштыме водитель повредил две легковушки и скрылся с места ДТП

Автор: КР от Сегодня, 10:14 Категория: ГИБДД информирует

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Инцидент произошёл на автостоянке напротив радиозавода. В минувший понедельник около полудня водитель «Джилли» стал сдавать задним ходом и въехал в припаркованную «Тойоту короллу». Он приоткрыл дверь и, не выходя из машины, попытался рассмотреть повреждения на машинах. После этого он остался в салоне своей иномарки примерно на полчаса.

 

– На записях с камер видеонаблюдения видно, что водитель шёл к своей машине шаткой походкой, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – По всей видимости, мужчина успел употребить спиртное.

 

Вскоре автовладелец решил уехать, но на этот раз он врезался в «Мазду», повредив ей обе блок-фары. После этого мужчина резко сдал назад, врезался в столб и …уехал с места происшествий.

 

Личность своего коллеги радиозаводчане, владельцы повреждённых машин, узнали по записям с видеокамер. В час ночи полицейские наведались к виновнику ДТП домой. На него составлено два административных протокола – за то, что скрылся с места ДТП и за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. За первое правонарушение ему грозит лишения прав на срок до полутора лет, либо арест на срок до 15 суток. За второе – 30 тысяч рублей штрафа и лишение водительских прав на срок до двух лет. Его автомобиль помещён на штрафстоянку.

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