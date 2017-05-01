Дорожные полицейские предлагают жителям Кыштыма присоединиться к всероссийской акции

Автор: КР от Сегодня, 15:38 Категория: ГИБДД информирует

В течение следующей недели в нашей стране будет проходить семейная акция «Сохрани жизнь! #СбавьСкорость». Её организаторы – издания «Добрая Дорога Детства» и «STOP-газета», а также Госавтоинспекция МВД России и министерство образования и науки. Главный акцент они сделали на соблюдение скоростного режима. В прошлом году наш город впервые присоединился к этой акции.

Символом акции стало солнце – оно никуда не спешит, но и не опаздывает. Основными девизами акции стали: Сохрани жизнь! #СбавьСкорость, Жизнь дороже скорости, На дороге без спешки (Хештеги: #SlowDown, #СбавьСкорость, #ЖизньДорожеСкорости, #НаДорогеБезСпешки).

Стать участником акции может любой желающий. Можно прислать фото с плакатом, шаблон которого загружен на сайте газеты «Добрая дорога детства». Кроме того, организаторы предлагают поучаствовать в интерактивах в помещениях и на открытом воздухе, а также в конкурсе видеороликов и слоганов. Лучшие фрагменты фото- и видеоотчётов войдут в фильм, который будет смонтирован в финале акции. Он будет передан в ООН и Всемирную организацию здравоохранения.