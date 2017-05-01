В Кыштыме оштрафовали ещё одного мотоциклиста
Автор: КР от Сегодня, 09:28 Категория: ГИБДД информирует
Вчера днём сотрудники ГИБДД остановили на улице Иртяшской мотоциклиста без шлема. Мужчина 1968 года рождения, работающий в управляющей компании «ЖКХ», управлял мотоциклом «Минск». При проверке водительского удостоверения выяснилось, что он имеет право управлять только легковым автомобилем.
Несмотря на это, нарушитель всё же сел на мотоцикл, за что и поплатится штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. На какую именно сумму ему придётся раскошелиться, решит начальник ГИБДД кыштымской полиции.
Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, мотоциклисту выписали ещё три сопутствующих штрафа. Так, 800 рублей ему нужно будет оплатить за отсутствие страховки, 500 – за то, что транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке и ещё 1000 рублей за езду без шлема.
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