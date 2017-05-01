Начальник ГИБДД Кыштыма развеял сомнения мотоциклистов
Автор: КР от Сегодня, 11:23 Категория: ГИБДД информирует
В минувшую пятницу на нашем сайте была опубликована информация под заголовком «В Кыштыме в массовом порядке проверят мотоциклистов». Эта новость вызвала обсуждение читателей. Пользователь «Байкер» оставил следующий комментарий (орфография и пунктуация сохранены): «Ув. журналисты, дайте разъяснения, имеют ли право сотрудники ГИБДД устраивать погоню за мотоциклистом. … А то в интернете много споров по этому поводу идёт. Одни говорят, что могут гонятся, другие говорят, что нет, третьи предполагают, что погоня возможна, если мотоциклист в шлеме и советуют снимать шлем, если за мотоциклистом погналась патрульная машина».
Как пояснил сайту «КР» начальник отдела ГИБДД кыштымской полиции Анатолий Панов, у них нет такого понятия, как «погоня». Есть понятие «преследование», когда сотрудники ГИБДД должны принять меры для остановки транспортного средства, будь то автомобиль или мотоцикл. Если мотоциклист во время движения снимет шлем, он тем самым автоматически совершит ещё одно правонарушение, но не спасёт себя от преследования. Санкция статьи 12.6 Кодекса об административных правонарушениях РФ – «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов» – предусматривает наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.
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В Кыштыме в массовом порядке проверят мотоциклистов (Альф)
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В Кыштыме в массовом порядке проверят мотоциклистов (Байкер)
Разница есть Автомобиль они догонят, а мотоцикл нет >>>
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