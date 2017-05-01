Мотоциклист из Озёрска собрал в Кыштыме целый букет штрафов
Автор: КР от Сегодня, 09:26 Категория: ГИБДД информирует
В минувшее воскресенье 16-летний студент Озёрского технического колледжа решил устроить гонки по улицам нашего города на мотоцикле «Ирбис». Требование дорожных полицейских остановиться проигнорировал. Те настигли нарушителя на улице Металлистов, 12.
Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, сотрудники ДПС составили в отношении подростка сразу пять протоколов. Так, он ехал без шлема, чем и привлёк к себе внимание полицейских. За это ему грозит штраф в одну тысячу рублей. Ещё 500 рублей – за то, что пренебрёг знаком «Въезд запрещён». А за то, что не остановился по требованию полицейских – от 500 до 800 рублей.
На мотоцикле гонщика не было регистрационных знаков – плюс 5000 рублей. Также несовершеннолетний озерчанин ездил без водительских прав, за что поплатится ещё одним штрафом – от пяти до 15 тысяч. Кроме того, ему придётся вызволять мотоцикл со штрафстоянки.
Не остался безнаказанным и 20-летний пассажир. За то, что он тоже был без шлема, ему придётся раскошелиться на 500 рублей.
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