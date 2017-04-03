В Кыштыме женщина, севшая за руль без очков, поплатится штрафом

Автор: КР от Сегодня, 10:20 Категория: ГИБДД информирует

Вчера в восемь часов вечера на улице Республики, 2 сотрудники ДПС остановили автомобиль «Шкода Фелиция». За рулём иномарки находилась местная жительница 1988 года рождения. При проверке документов выяснилось, что автоледи обязана управлять транспортными средствами только в очках. Соответствующая информация была занесена в водительское удостоверение.

Однако этим оптическим прибором для коррекции зрения женщина почему-то не воспользовалась. Полицейским она заявила, что об ограничении ничего не знала, но тут же решила исправиться и надела очки. Это и спасло её автомобиль от отправки на штрафстоянку, но сама водитель избежать ответственности за нарушение Правил дорожного движения не сумела.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, в отношении неё составлен протокол по статье 12.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ – «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Ей грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей. На какую конкретно сумму нарушительнице придётся раскошелиться, решит начальник отдела ГИБДД кыштымской полиции.

Это уже третий автомобилист, игнорирующий прописанные ему для вождения очки, который попал в поле зрения дорожных полицейских Кыштыма за последние две недели.