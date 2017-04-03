Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме автоледи умудрилась совершить ДТП у здания ГИБДД

В Кыштыме автоледи умудрилась совершить ДТП у здания ГИБДД

Автор: КР от Сегодня, 11:55 Категория: ГИБДД информирует

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Это произошло в минувшую субботу в 8 часов 40 минут. Женщина пыталась выехать со стоянки у здания отдела ГИБДД на улице Карла Либкнехта, 166 на своём ВАЗ-21124. Однако она не рассчитала расстояние до припаркованного неподалёку «Хёндая Солярис» и въехала в него.

 

Владелица пострадавшей иномарки приехала по делам в отдел ГИБДД и отсутствовала всего полчаса. Когда она вернулась к своему автомобилю, то обнаружила повреждения на задней двери. На машине «двенадцатой» модели  оказался замят бампер. К чести виновницы, она не уехала с места ДТП и дождалась владелицу «Хёндая Солярис».

 

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, виновница ДТП не входит в список злостных нарушителей. Теперь решать вопрос о возмещении убытков женщины-водители будут в гражданском порядке.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter