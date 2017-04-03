В Кыштыме автоледи умудрилась совершить ДТП у здания ГИБДД
Автор: КР от Сегодня, 11:55 Категория: ГИБДД информирует
Это произошло в минувшую субботу в 8 часов 40 минут. Женщина пыталась выехать со стоянки у здания отдела ГИБДД на улице Карла Либкнехта, 166 на своём ВАЗ-21124. Однако она не рассчитала расстояние до припаркованного неподалёку «Хёндая Солярис» и въехала в него.
Владелица пострадавшей иномарки приехала по делам в отдел ГИБДД и отсутствовала всего полчаса. Когда она вернулась к своему автомобилю, то обнаружила повреждения на задней двери. На машине «двенадцатой» модели оказался замят бампер. К чести виновницы, она не уехала с места ДТП и дождалась владелицу «Хёндая Солярис».
Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, виновница ДТП не входит в список злостных нарушителей. Теперь решать вопрос о возмещении убытков женщины-водители будут в гражданском порядке.
Комментарии
Водитель из Челябинска нарвался в Кыштыме сразу на два штрафа (Гость Вячеслав)
Если ехать в сторону кладбища то на право ленина >>>
В Кыштыме начинается строительство нового пятиэтажного дома (kryu-valera)
место под дома находят а под детские садики мест нет >>>
Троица из Карабаша избивала свою жертву чем попало (Швейк)
Уважаемая Гостья, Не надо путать соленое с зеленым Или по крайней мере не надо делать вид, что вы не поняли то, что речь идет не о замалчивании резонансных дел, а об уменьшении негатива (как пр >>>
Казаки из Кыштыма при появлении Алексея Навального покинули экологический митинг против Томинского ГОКа (Горожанин)
Не перевирайте, пожалуйста, мои слова - речь была не о президентском кресле, а о правительстве или думе А лучше, для начала, пусть станет хотя бы в мэром какого-нибудь города Как, например, в свое >>>
Троица из Карабаша избивала свою жертву чем попало (slesar)
Извиняюсь за ошибки Я считаю, что эти новости должны быть доведены до читателей Я хочу знать о криминальной обстановке там где я живу Анализируя эту обстановку я для себя делаю соответствующие выво >>>
Все комментарии