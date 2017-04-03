В Кыштыме автоледи умудрилась совершить ДТП у здания ГИБДД

Автор: КР от Сегодня, 11:55 Категория: ГИБДД информирует

Это произошло в минувшую субботу в 8 часов 40 минут. Женщина пыталась выехать со стоянки у здания отдела ГИБДД на улице Карла Либкнехта, 166 на своём ВАЗ-21124. Однако она не рассчитала расстояние до припаркованного неподалёку «Хёндая Солярис» и въехала в него.

Владелица пострадавшей иномарки приехала по делам в отдел ГИБДД и отсутствовала всего полчаса. Когда она вернулась к своему автомобилю, то обнаружила повреждения на задней двери. На машине «двенадцатой» модели оказался замят бампер. К чести виновницы, она не уехала с места ДТП и дождалась владелицу «Хёндая Солярис».

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, виновница ДТП не входит в список злостных нарушителей. Теперь решать вопрос о возмещении убытков женщины-водители будут в гражданском порядке.