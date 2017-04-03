В Кыштыме фура снесла бетонный забор
Автор: КР от Сегодня, 09:56 Категория: ГИБДД информирует
Это произошло в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Житель города Бакала пытался на автомобиле «MAN» задним ходом заехать на территорию одного из магазинов. Однако 49-летний водитель не рассчитал габариты и снёс прицепом своего большегруза створку железных ворот и пролёт бетонного забора.
Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, у самой фуры повреждений после столкновения с оградой не оказалось. Водитель избежал наказания за свою неаккуратность – состава административного правонарушения в его действиях не было.
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