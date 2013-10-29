Злостному неплательщику штрафов из Кыштыма грозит запрет на выезд за границу

Автор: КР от Сегодня, 12:42 Категория: ГИБДД информирует

Вчера на улице Образцова в районе Коноплянки сотрудники ДПС остановили уже знакомого им молодого человека. За последние три года тот восемь раз привлекался к ответственности за то, что управлял автотранспортом без водительских прав. Их у него никогда и в помине не было.

На этот раз заядлый 22-летний нарушитель ехал на автомобиле «Черри», принадлежащем жительнице Челябинска. Иномарку отправили на штрафстоянку, а в отношении водителя составили очередной протокол. За езду без соответствующего удостоверения его ждёт новый штраф – от пяти до 15 тысяч рублей.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, молодой человек – в списке злостных неплательщиков. Несмотря на то, что уже пять раз был арестован за просрочку оплаты штрафов, ни один из них он так и не оплатил. В общей сложности за ним числится 18500 рублей.

В связи с этим сотрудники ГИБДД намерены ограничить его право на выезд за пределы нашей страны. Соответствующее исковое заявление они уже направили в Кыштымский городской суд.